Covid-19

Os comerciantes da baixa do Porto reclamam mais apoios e temem que as restrições à circulação devido à pandemia condenem o Natal e as perspetivas de sobrevivência do setor, que regista quebras na ordem dos 50%.

Em 2019, nesta altura, já os comerciantes junto ao quarteirão do Mercado Bolhão, em obras desde maio de 2018, reclamavam apoio, notando que as quebras na faturação devido às obras de construção do túnel do Bolhão ascendiam aos 50% e só as poupanças permitiam ainda fazer face aos custos fixos.

Um ano depois, de caras com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, que a todos apanhou de surpresa, as dificuldades multiplicam-se.