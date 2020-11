Actualidade

A Autoeuropa vai encerrar o ano de 2020 com uma quebra de produção de 25% face ao ano passado, devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje a fábrica de automóveis do grupo Volkswagen, em Palmela, no distrito de Setúbal.

Segundo um comunicado distribuído hoje à imprensa, a Autoeuropa deverá produzir este ano um total de 192 mil veículos, o que significa uma redução de 58.000 unidades face ao que estava previsto no início de 2020.

A empresa do grupo alemão Volkswagen refere ainda que conta atualmente com um total de 5.400 trabalhadores, incluindo 1.100 novos colaboradores que tinham apenas vínculo temporário, mas que foram integrados nos quadros da empresa nos últimos 12 meses.