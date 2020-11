Actualidade

O músico e produtor luso-angolano Pedro Coquenão (Batida) edita hoje, pela londrina Soundway Records, "UM", álbum que junta "uma série de coisas perdidas" e um tema novo no qual aborda o racismo, tema que, acredita, marcará 2020.

Desde que começou a criar música, no final de 2007, Pedro Coquenão foi "fazendo muitas coisas soltas", além de álbuns e EP. "O disco [que é hoje editado] tenta ser um bocadinho um agregar de uma série de coisas perdidas, mostrar como elas estão todas ligadas e fazem sentidos juntas, e tem um elemento de novidade total", disse, em declarações à Lusa.

"Do the right thing", título que é também o nome de um filme de Spike Lee, de 1989, que em português teve a tradução "Não dês bronca", é o tema inédito.