Covid-19

O líder norte-coreano Kim Jong Un ordenou a execução de pelo menos duas pessoas, proibiu a pesca marítima e confinou a cidade de Pyongyang no quadro das medidas contra o covid-19 e os efeitos económicos da pandemia.

As informações sobre a Coreia do Norte estão a ser divulgadas pelos serviços de informações da Coreia do Sul acrescentando que o líder Kim Jong Un ordenou também aos diplomatas de Pyongyang para não hostilizarem o presidente eleito dos Estados Unidos porque esperam um novo tipo de aproximação com a administração Joe Biden no futuro.

As novas informações foram comunicadas aos legisladores sul coreanos em Seul que receberam o último relatório dos Serviços de Informações Nacionais da Coreia do Sul.