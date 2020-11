Actualidade

Cidadãos do Brasil e da China, nomeadamente de Hong Kong, estão na lista das 10 nacionalidades com mais vistos de residência autorizados na União Europeia (UE) em 2019, ano em que Portugal aprovou 93 mil autorizações no total.

Segundo os dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico da UE, o Eurostat, no ano passado foram emitidas perto de três milhões de autorizações de residência (de primeira instância) por razões familiares, educacionais ou outras (como proteção internacional a cidadãos extracomunitários).

Deste 'bolo' total, Portugal foi o 9.º Estado-membro da UE que mais vistos de residência aprovou (93.475), superado pela Polónia (724.416), Alemanha (460.340), Espanha (320.037), França (285.086), Itália (175.857), República Checa (117.071), Holanda (102.132) e Suécia (101.704).