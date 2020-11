Covid-19

A Rússia registou nas últimas 24 horas recordes de infeções pelo novo coronavírus em várias regiões e em Moscovo, com mais 2.000 casos do que no dia anterior, mas também uma ligeira redução no número de mortes.

Segundo o último balanço das autoridades de saúde, o número de casos confirmados no último dia ascendeu a 27.543 e as mortes a 496, quando na véspera tinham sido registadas 524.

Desde o início da pandemia da covid-19 em março, a Rússia conta 2.215.533 infetados, dos quais morreram 38.558.