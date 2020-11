Actualidade

Os indicadores de clima económico e de confiança dos consumidores diminuíram em novembro, interrompendo a recuperação dos últimos seis meses, no caso do primeiro, e a estabilização dos últimos cinco meses, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O indicador de confiança dos consumidores - que resulta de uma média aritmética de respostas a questões, referentes ao último ano e aos próximos 12 meses, sobre a situação financeira do agregado familiar, a situação económica geral do país e previsões de gastos em compras - diminuiu em novembro, após ter permanecido num patamar relativamente estável nos últimos cinco meses, que se seguiu a uma recuperação parcial em maio e junho da maior diminuição da série registada em abril.

"A diminuição do indicador de confiança dos consumidores resultou do contributo negativo das componentes relativas às expectativas para os próximos doze meses, nomeadamente, perspetivas sobre a evolução futura da situação económica do país, da situação financeira do agregado familiar e da realização de compras importantes, tendo as opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar contribuído positivamente", explica o instituto.