PCP/Congresso

O secretário-geral do PCP justificou hoje que a realização do congresso comunista em Loures serve para mostrar que o partido não se resguarda por "egoísmo" quando os trabalhadores se expõem nos seus locais de trabalho.

Na abertura do congresso, no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, com metade dos delegados do que antes previsto, devido à pandemia de covid-19, Jerónimo de Sousa insistiu na garantia das condições sanitárias para a realização da reunião.

Este é o congresso de um partido, disse, que "não se dá ao privilégio e ao egoísmo para se resguarda, enquanto centenas de milhares de trabalhadores estarão nos seus locais de trabalho todos os dias, resistindo à instensificação da exploração a pretexto da epidemia e têm que utilizar transportes".