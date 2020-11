Actualidade

A Mota-Engil anunciou hoje ter concluído o acordo de parceria estratégica e de investimento com a China Communications Construction Company (CCCC), encaixando 169,4 milhões de euros com a entrada do novo acionista no capital do grupo.

Segundo informação divulgada hoje ao mercado, "no âmbito do acordo, a Mota Gestão e Participações SGPS, S.A. (MGP), aceitou vender à CCCC 55 milhões de ações ao preço de 3,08 euros por ação", o que perfaz 169,4 milhões de euros.

"A efetividade do acordo está, porém, dependente da verificação de várias condições precedentes, de índole legal e contratual, entre as quais se incluem a aprovação ou o consentimento por parte de diversas Entidade Públicas e a confirmação por parte da Comissão do Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) de que o Acordo e as operações nele previstas não impõem para a CCCC a obrigação de lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição", lê-se no comunicado divulgado hoje.