UE/Presidência

O ministro da Defesa Nacional assumiu hoje que a presidência portuguesa da União Europeia terá como prioridade o reforço da parceria com África em matéria de paz e segurança, travando a "crescente instabilidade e violência" no continente.

João Gomes Cravinho interveio hoje no II Seminário de Defesa Nacional para elencar o conjunto de prioridades que a presidência portuguesa da União Europeia terá entre janeiro e junho, começando por sublinhar a importância de uma parceria europeia com o continente africano "em matéria de paz e segurança".

"A parceria europeia com África deverá mobilizar todos os vastos e importantes recursos que a União Europeia tem ao seu dispor para contrariar a tendência de crescente instabilidade e violência, nomeadamente no Sahel, na África Subsariana, na orla do Mediterrâneo e no Atlântico", sustentou.