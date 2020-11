PCP/Congresso

O secretário-geral do PCP considerou hoje que a abstenção dos comunistas na votação final global do Orçamento resultou da "persistência" do seu partido para garantir "importantes soluções", mas marca também "distanciamento" face ao Governo.

Esta posição foi defendida por Jerónimo de Sousa no discurso de abertura no XXI Congresso do PCP, em Loures, distrito de Lisboa, durante o capitulo da sua longa intervenção em que se referiu ao processo negocial para a viabilização da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021, aprovada na quinta-feira na Assembleia da República.

"A persistência do PCP, a sua determinação em não desistir do país, permitiram inscrever na versão final do Orçamento do Estado medidas que terão tradução concreta na vida dos trabalhadores e do povo. O PCP absteve-se na votação final global do Orçamento do Estado garantindo que importantes propostas e soluções pelas quais se bateu e que se consagraram pela sua ação, possam ter tradução na vida dos trabalhadores e do povo", afirmou o líder comunista.