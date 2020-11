PCP/Congresso

O presidente do PSD criticou hoje a atitude "prepotente" do PCP que levou por diante a realização do congresso do partido e acusou o Governo de "cobardia" por não impor a realização por videoconferência.

"Acho absolutamente lamentável esta atitude prepotente do Partido Comunista", afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas, à margem da inauguração, no Porto, da campanha de 'outdoors' que evoca os 40 anos da morte de Francisco Sá Carneiro.

O PCP iniciou hoje, em Loures, o seu XXI Congresso Nacional com metade dos delegados habituais. No total, serão cerca de 600 os congressistas - contra os 1.200 de 2016 - numa reunião que deverá confirmar a continuação de Jerónimo de Sousa como secretário-geral.