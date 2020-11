Covid-19

Quase 82% do acréscimo de óbitos em Portugal, entre 19 de outubro e 15 de novembro, deveu-se à epidemia de covid-19, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE), tendo por base a média dos últimos cinco anos.

Entre 02 de março - data em que foram diagnosticados os primeiros casos da doença em Portugal - e 15 de novembro, registaram-se 82.326 mortes em território nacional, mais 9.640 do que a média, em período homólogo, dos últimos cinco anos.

"Destes, 36,0% (3.472) foram óbitos por covid-19", escreve o INE no Destaque de hoje, acrescentando que nas últimas quatro semanas (19 de outubro a 15 de novembro) se registaram mais 1.556 óbitos do que a média no mesmo período de 2015-2019.