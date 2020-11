UE/Presidência

O primeiro-ministro, António Costa, vai debater as prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeu com os líderes das bancadas do Parlamento Europeu (PE) numa reunião especial por videoconferência que decorrerá na próxima quarta-feira, 02 de dezembro.

No encontro, anunciado hoje pelo PE, participarão o presidente da assembleia, David Sassoli, e os líderes parlamentares dos diferentes grupos políticos - a chamada Conferência de Presidentes -, estando prevista no final uma conferência de imprensa conjunta do presidente da assembleia e do primeiro-ministro português, também por videoconferência, cerca das 12:45 de Bruxelas, 11:45 de Lisboa.

Devido à pandemia da covid-19, praticamente todas as atividades do Parlamento Europeu decorrem atualmente de modo remoto, razão pela qual este tradicional encontro da Conferência de Presidentes com a futura presidência do Conselho da UE cerca de um mês antes do seu início realizar-se-á também por videoconferência.