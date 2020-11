Actualidade

O preço dos passes Navegante que servem a Área Metropolitana de Lisboa (AML) vão manter-se inalterados a partir de janeiro, pelo segundo ano consecutivo, anunciou hoje a AML.

Também a taxa de atualização tarifária para os restantes títulos de transporte público de passageiros na AML em 2021 será de 0%, "devendo assim o valor das respetivas tarifas manter-se igual ao praticado no ano de 2020".

A AML destaca que esta decisão da Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa está em linha com a taxa de atualização tarifária de 0% para o transporte público coletivo de passageiros, decretada para o próximo ano pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, e após articulação com as autoridades de transportes confinantes.