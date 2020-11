PCP/Congresso

O secretário-geral do PCP anunciou hoje a adesão de mais 1.500 militantes, em resultado de uma campanha, admitiu que as entradas não compensaram as saídas e queixou-se uma "ofensiva reacionária e anticomunista"

No discurso de abertura do XXI congresso nacional, em Loures (Lisboa), Jerónimo de Sousa afirmou que o partido enfrentou, nos últimos tempos, uma "ofensiva reacionária e anticomunista", em que "os inimigos dos trabalhadores" pretendem "atacar, enfraquecer e destruir o partido".

De seguida, num discurso em que insistiu nos princípios e identidade marxista-leninista do partido, admitiu que é preciso "superar insuficiências" e falou nas adesões ao partido.