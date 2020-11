Actualidade

O treinador César Peixoto garantiu hoje que o Moreirense está preparado para um jogo de "dificuldade máxima" no estádio do Sporting, no sábado, a contar para a oitava jornada da I Liga de futebol.

"Estes são os jogos mais fáceis de preparar. É natural que todos queiram jogá-los, porque dão mais motivação e visibilidade. Contudo, também são difíceis e temos de saber gerir a equipa no plano emocional. Isso depende da forma como cada um aborda a pressão de jogar em Alvalade", referiu o técnico, em conferência de imprensa.

Recuperado da infeção pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19, César Peixoto reintegrou hoje os treinos e vai estrear-se no comando técnico dos minhotos, afirmando "não ter receio nenhum" da exigência da I Liga, após experiências no segundo escalão.