Covid-19

O presidente do CDS-PP pediu hoje respostas "claras" por parte do coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 e acusou o Governo de estar a "correr atrás do prejuízo" e a colocar o país "na cauda da Europa".

"É alarmante notar que o Governo, até agora, nada fez e que arrisca-se a colocar Portugal mais uma vez na cauda da Europa na vacinação, tornando o cidadão português inferior ao cidadão alemão, espanhol francês ou holandês que está neste momento com uma segurança e tranquilidade", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos.