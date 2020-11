Actualidade

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, espera muitas dificuldades na receção ao FC Porto, até por considerar que o campeão nacional fica numa posição "incómoda" se continuar a perder pontos na I Liga de futebol.

"Temos a noção de que é um jogo que traz um grau de dificuldade bastante elevado e percebemos também que, da parte do FC Porto, continuar a perder pontos fica incómodo perante aquilo que é importante para [depois] recuperar", afirmou Daniel Ramos, em conferência de imprensa, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Para Daniel Ramos, compete ao Santa Clara "identificar" o que é "importante para o jogo" e ter a noção do "grau de dificuldade" do encontro de sábado frente aos campeões nacionais, da oitava jornada do campeonato.