CORREÇÃO E NOVO TÍTULO

(NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR NO TÍTULO E NO SEGUNDO E TERCEIRO PARÁGRAFOS A PERCENTAGEM DO AUMENTO DAS COIMAS QUE É DE 100%)

O uso do telemóvel durante a condução vai passar a ter uma coima entre os 250 e os 1250 euros, segundo as alterações ao Código da Estrada hoje aprovadas em Conselho de Ministros.

O agravamento em cerca de 100% das coimas para uso do telemóvel durante a condução é umas das medidas previstas nas alterações ao Código da Estrada hoje aprovadas pelo Governo.