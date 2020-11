Etiópia

A entrega do Prémio Nobel da Paz ao primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, prevista para 10 de dezembro, é "alimentar" a propaganda do Governo da Etiópia e retira "credibilidade" ao Comité do Nobel, afirmaram hoje dois investigadores universitários portugueses.

"Era de perguntar claramente à Comissão do Nobel até que ponto é que faz algum sentido alimentar um jogo de propaganda etíope", sugeriu Manuel João Ramos, professor no departamento de Antropologia do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, que há muitos anos estuda a Etiópia.

O investigador falava na "Lisbon Talk - Guerra na Etiópia: implicações regionais e globais", um evento 'online' organizado pelo Clube de Lisboa, em colaboração com o Instituto Marquês de Valle Flor e a Câmara Municipal de Lisboa.