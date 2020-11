Actualidade

A PJ apreendeu 12 milhões de euros em Portugal numa operacão policial transnacional que terminou com 45 detidos, em vários países, e o desmantelamento de uma organização de tráfico de cocaína e branqueamento de capitais, informou hoje esta polícia.

"Os elementos disponíveis até ao momento indicam que a organização criminosa agora desmantelada foi responsável pela introdução de pelo menos 45 toneladas de cocaína por ano no continente europeu, expedida a partir do Brasil, por via marítima", revela ainda a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado.

Segundo a PJ, nesta operação, com o suporte da Europol, foram executadas em território nacional 15 buscas (domiciliárias e outras) que levaram à apreensão de um grande volume de documentação, equipamento informático, de telecomunicações, entre outro material probatório relevante, bem como a apreensão de dois imóveis em Portugal avaliados em 2,5 milhões de euros.