Actualidade

O Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde diagnosticou hoje mais um caso de 'legionella' no surto que afeta região do Grande Porto desde final de outubro, revelou fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).

Com este registo, aumenta para 88 o número total de pessoas que, desde 29 de outubro, recorreram a assistência hospitalar devido à doença no distrito do Porto, sendo que 10 morreram e um total de 11 estão internadas.

Na unidade poveira, que, desde o início do surto, já detetou 30 casos de 'legionella', continuam internadas duas pessoas, tendo sido registados dois óbitos.