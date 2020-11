Covid-19

O Governo dos Açores esclareceu hoje que não existirá tolerância de ponto nas vésperas de feriado de 30 de novembro e 07 de dezembro na região, ao contrário do que foi decretado no continente português devido à pandemia da covid-19.

Em comunicado, o executivo regional, que se reuniu ao final do dia de quinta-feira, refere que decidiu não dar tolerância de ponto à administração pública, já que a limitação de circulação entre concelhos não irá ser aplicada no arquipélago.

"Uma vez que deixou de se aplicar ao território dos Açores as cercas sanitárias, no quadro do estado de emergência, o Conselho de Governo deliberou que não se justifica a aplicação das tolerâncias de ponto na Região Autónoma dos Açores, pelo que não as declara", afirma a nota.