Covid-19

O Programa Apoiar, que arrancou na quarta-feira, registou mais de 10 mil candidaturas até às 11:30 de hoje, correspondentes a 116 milhões de euros em pedidos de ajudas, batendo "todos os recordes do Portugal 2020", anunciou o Governo.

"Com uma dotação global de 750 milhões de euros a fundo perdido, o Programa Apoiar registou, até às 11:30 de hoje, mais de 10.000 candidaturas submetidas, traduzindo um total solicitado de incentivo superior a 116 milhões de euros por parte das empresas que atuam nos setores mais afetados pelas medidas excecionais de mitigação da crise sanitária", revelam os ministérios da Economia e do Planeamento, em comunicado.

Os dados traduzem "uma procura sem precedente nos sistemas de incentivos, tendo sido batidos todos os recordes do Portugal 2020, que, até aqui, haviam sido atingidos com o Programa Adaptar, que registou, em 11 dias, 17.067 candidaturas, com um máximo diário de 2.687 submissões", acrescentam os dois ministérios.