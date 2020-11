Covid-19

Cinco lares de idosos do concelho de Chaves registam um total de 191 casos de covid-19 em utentes e 74 casos em funcionários, todos "clinicamente estáveis e sem necessidade de internamento", adiantou hoje à Lusa fonte da ARS Norte.

Em resposta por escrito, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte revelou que foram confirmados casos do novo coronavírus em cinco lares do concelho de Chaves, distrito de Vila Real.

No total, existem 191 casos em 242 utentes, e 74 casos em 172 funcionários, pode ler-se.