Actualidade

A Índia anunciou hoje uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 7,5% entre julho e setembro, entrando oficialmente em recessão técnica pela primeira vez desde a sua independência em 1947.

O período em causa é o segundo trimestre do ano orçamental indiano, mas já no primeiro trimestre (entre abril e junho) o PIB tinha registado um recuo histórico de 23,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

O país é o segundo mais afetado do mundo pela pandemia de covid-19 em número de casos, logo a seguir aos Estados Unidos, com mais de nove milhões de infetados.