Actualidade

O Governo português vai indicar ao conselho da União Europeia os nomes do atual e ex-presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro e Vasco Cordeiro, respetivamente, para membros efetivos do Comité das Regiões, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado de imprensa do Governo dos Açores, as indicações "foram articuladas" com o primeiro-ministro, António Costa, e permitem "assegurar uma presença institucional do Governo dos Açores e de Portugal nesta instituição europeia".

O executivo açoriano avança que as nomeações surgem "na defesa do superior interesse dos Açores" e permitem que o socialista Vasco Cordeiro assegure a presidência do comité em 2022.