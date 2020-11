Actualidade

O relatório final sobre as novas linhas de metro, que contempla 11 eixos de metro e quatro de metrobus, vai ser entregue em dezembro ao ministério do Ambiente pela Área Metropolitana do Porto, revelou hoje o presidente daquele organismo.

A entrega, no dia 09 de dezembro, do relatório final ao ministro do Ambiente "é uma cerimónia que, em princípio, acontecerá no Porto" e onde o tema fica encerrado para a Área Metropolitana (AMP), disse Eduardo Vítor Rodrigues, em declarações à Lusa, no final de uma reunião daquela entidade.

O dirigente, que lidera também a Câmara de Vila Nova de Gaia, reiterou que é sua convicção que as linhas constantes deste estudo de procura vão ser viabilizadas, na medida em que é um investimento não dependente do Orçamento do Estado.