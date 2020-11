Actualidade

O médio Matheus Uribe está entre os 26 futebolistas que o treinador Sérgio Conceição convocou hoje para a visita de sábado do FC Porto ao Santa Clara, em desafio da oitava jornada da I Liga.

Limitado fisicamente, com um "abcesso nadegueiro", o internacional colombiano falhou a viagem dos 'dragões' a Marselha, saldada com triunfo por 2-0, na quarta-feira, em jogo da quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

O lateral direito Carraça é outra das novidades no grupo, que perdeu o médio senegalês Loum.