Covid-19

A pandemia de covid-19 no Algarve "está longe de estar controlada", com alguns concelhos a aproximarem-se dos 480 casos por 100 mil habitantes, disse hoje o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

"Estamos ainda longe do controlo desta situação e importa não relaxar naquilo que são as medidas instituídas", disse Paulo Morgado, notando que o indicador que mede o risco de transmissibilidade da covid-19 (Rt) no Algarve é de 1,10, estando neste momento "acima da média nacional".

Na conferência de imprensa quinzenal da Comissão Distrital de Proteção Civil, a delegada regional de Saúde, Ana Cristina Guerreiro, revelou que o número de casos nos concelhos de Portimão e Vila do Bispo se aproxima do risco de contágio muito elevado, que corresponde a mais de 480 casos por 100 mil habitantes.