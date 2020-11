5G

A Vodafone Portugal apresentou hoje a candidatura ao leilão do 5G e mantém "a esperança" de que algumas das ações em apreciação nos tribunais "possam ainda ocorrer em tempo útil" para promover alterações das regras, disse fonte oficial.

"A Vodafone Portugal confirma que apresentou hoje a sua candidatura ao leilão do 5G", disse a mesma fonte, no último dia do prazo, considerando que "o lançamento do 5G é um marco fundamental para o país, em particular num contexto económico que se caracteriza pela necessidade de investimento produtivo essencial para uma retoma sustentada".

Contudo, acrescentou a operadora de telecomunicações, "há aspetos do regulamento que, no entender da Vodafone, deveriam ser alvo de revisão, opinião que manifestou por diversas vezes, inclusive junto da Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações], estando os mesmos neste momento em apreciação pelos tribunais competentes".