Actualidade

O Governo lançou um manifesto que é um repto a todos os cidadãos e instituições para que, neste "ano difícil", lutem contra a suspensão da cultura e contribuam para a interação entre as comunidades escolar e artística.

"Este é o Dia, Esta é a Hora - A Cultura está suspensa este ano letivo, certo? NÃO!" é o tema deste "movimento" que, inicialmente, foi lançado num 'site' público de petições, mas que já foi encerrado e transferido para a página oficial do Plano Nacional das Artes (PNA), por ser o sítio mais indicado e menos gerador de "estranheza" por parte dos possíveis signatários, explicou à Lusa Paulo Pires do Vale, comissário do plano.

Este manifesto, que o responsável prefere chamar de "movimento" ou "ação", porque é isso mesmo que pretende que o documento gere, foi elaborado pelo PNA e pelas suas tutelas - Ministério da Cultura e Ministério da Educação -, em colaboração com diversos organismos, que passam pelas direções gerais das Artes e da Educação, dos Estabelecimentos Escolares, dos planos nacionais de Leitura e Cinema, dos museus, bibliotecas, teatros, fundações, entre outros.