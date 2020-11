Actualidade

O Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), em Coimbra, acolhe no mês de dezembro a apresentação de criações de três artistas e investigadoras que atravessam as fronteiras entre as artes, no ciclo Transmedia, foi hoje anunciado.

O ciclo, que começa a 02 e termina a 15 de dezembro, vai contar com a apresentação de projetos de Dária Salgado, Susana Chiocca e Cristiana Nogueira, três "jovens investigadoras e criadoras que estão a pensar a criação contemporânea e a trabalhar num espaço entre as artes", afirmou à agência Lusa o diretor do TAGV, Fernando Matos de Oliveira.

Duas das artistas - Dária Salgado e Cristiana Nogueira - são doutorandas no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra.