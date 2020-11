Actualidade

A Área Metropolitana do Porto (AMP) vai avaliar, em colaboração com a IP, a CIM do Tâmega e Sousa e cinco municípios, a viabilidade da implementação de uma solução ferroviária para os eixos Valongo-Felgueiras e Livração-Amarante.

"Nós neste momento para estas zonas não temos nada. Temos transporte rodoviário e fraco. Temos também estado a olhar muito para o transporte dentro da área metropolitana e quando olhamos para o exterior é sempre para as grandes ligações, Vigo e Lisboa. O que nós estamos agora a tentar é coser o território", indicou, em declarações à Lusa, o presidente da AMP, Eduardo Vítor Rodrigues.

A proposta para elaboração de um acordo de colaboração para a realização de estudo preliminar para os eixos de Valongo-Felgueiras e Livração-Amarante, foi hoje aprovada em reunião da AMP, que pretendo com esta iniciativa olhar para as pendularidades fora do território da área metropolitana.