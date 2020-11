Actualidade

O deputado regional e antigo presidente do Governo dos Açores Vasco Cordeiro disse hoje que a sua nomeação para o Comité das Regiões é o "reconhecimento pelo trabalho desenvolvido" e uma "grande responsabilidade".

"Esta é uma grande responsabilidade e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, até porque julgo ser a primeira vez em que um deputado regional é nomeado para fazer parte, como membro efetivo, deste órgão da União Europeia", disse Vasco Cordeiro, citado em nota de imprensa do PS açoriano.

O Governo português vai indicar ao conselho da União Europeia os nomes do atual e ex-presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro e Vasco Cordeiro, respetivamente, para membros efetivos do Comité das Regiões, foi hoje anunciado.