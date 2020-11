DGArtes

O Programa de Apoio a Projetos, nas áreas de Criação e Edição, da Direção-Geral das Artes (DGArtes), garante este ano o financiamento de 110 candidaturas, num valor de cerca de 2,4 milhões de euros, anunciou hoje aquele organismo.

"Este ano, serão financiadas 110 candidaturas, correspondendo a um aumento de 104% em relação a 2019 (ano em que foram apoiadas 54). Com uma dotação inicial de 1,7 milhões de euros, esta linha de apoio contou com um reforço financeiro de 720 mil euros, anunciado no final do mês passado pela ministra da Cultura, reforço que veio permitir financiar adicionalmente 33 projetos", refere a DGArtes num comunicado hoje divulgado.

As candidaturas aos concursos de apoio a projetos no domínio da Criação e Edição abriram no dia 29 de maio e encerraram em 02 de julho.