Covid-19

A Câmara de Marvão (Portalegre) reativou a rede de apoio ao domicílio destinada a maiores de 65 anos, doentes crónicos e pessoas em isolamento profilático ou em quarentena, devido à pandemia de covid-19, revelou hoje o município.

Segundo a autarquia, esta iniciativa, intitulada "Em Casa" - Rede de Apoio ao Domicílio, tem como objetivo o auxílio na aquisição e entrega de bens essenciais como alimentos, produtos de higiene e medicamentos.

A câmara municipal indicou que os munícipes podem aceder a este serviço, todas as segundas-feiras, entre as 09:00 e as 16:00, através do telefone 245 909 139, de forma a efetuar o pedido dos bens essenciais de que necessitam e que serão entregues ao longo da semana.