Actualidade

O filme "Partida", do brasileiro Caco Ciocler, conquistou hoje o Grande Prémio Vicente Pinto de Abreu, para melhor obra da competição internacional do festival Porto/Post/Doc, anunciou e a organização.

"Depois do resultado da última eleição no Brasil, uma atriz decide concorrer à Presidência da República. Na sequência dessa decisão, junta-se a uma trupe inusitada numa viagem em defesa das utopias: tentar celebrar a passagem de ano nos braços da sua maior inspiração, Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai", conta a sinopse de "Partida", que fez a sua estreia em Portugal no festival que termina no domingo.

O filme "A Nossa Terra, O Nosso Altar", de André Guiomar, venceu o Prémio Companhia das Culturas/Fundação Pereira Monteiro, para melhor realizador da Competição Internacional entre autores emergentes, enquanto "Êxtase", de Moara Passoni, recebeu o Prémio Sociedade Portuguesa de Autores - Cinema Falado, para melhor filme em língua portuguesa.