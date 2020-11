Covid-19

A Câmara de Lisboa aprovou hoje por unanimidade medidas extraordinárias de apoio às famílias e atividades mais afetadas pela pandemia de covid-19, como o comércio, a restauração e o setor da cultura, no valor de 55 milhões de euros.

Ao 'pacote' inicial de medidas que o presidente da autarquia, Fernando Medina (PS), tinha apresentado publicamente há cerca de duas semanas foram, entretanto, acrescentadas outras propostas pelos vereadores da oposição, tendo o documento final sido aprovado hoje em reunião do executivo municipal.

Entre as novas medidas está o programa de apoio para o comércio e restauração da cidade no valor de 22 milhões de euros, com apoios a fundo perdido entre quatro e oito mil euros, que serão pagos já a partir de dezembro em duas tranches.