Actualidade

O treinador do Sporting admitiu hoje alguma indefinição na preparação do jogo com o Moreirense, da oitava jornada da I Liga de futebol, devido à nova equipa técnica dos 'cónegos', mas garantiu que os 'leões' estão "preparados para tudo".

"[O Moreirense] é uma equipa que já era bem orientada, agora entrou o César [Peixoto] e cria-nos alguma indefinição. Têm vindo a jogar em 4-3-3, mas sabemos que o César já tem usado vários sistemas. Estamos preparados para tudo", afirmou Rúben Amorim, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Enaltecendo a "qualidade e entrega" da formação lisboeta na partida da Taça de Portugal diante do Sacavenense (7-1), em que a equipa deu "uma boa resposta", Rúben Amorim garantiu que o clube "tem sabido lidar" com a liderança da I Liga, com mais quatro pontos que os perseguidores Sporting de Braga e Benfica.