Portugal venceu hoje a Escócia, por 1-0, e juntou-se à Finlândia no topo do Grupo E da fase de qualificação para o Euro2021 feminino de futebol.

No Estádio do Restelo, Ana Borges, aos 69 minutos, deu o triunfo a Portugal, que passou a somar 13 pontos, os mesmos da Finlândia, que lidera, por ter vantagem no confronto direto, mais quatro do que a Escócia e sete do que a Albânia (mais dois jogos), enquanto o Chipre ainda não pontuou.

Os vencedores dos nove grupos de apuramento e os três melhores segundos qualificam-se diretamente para a fase final do Euro2021, em Inglaterra, que foi adiado para 2022 (06 a 31 de julho), devido à covid-19. Os restantes seis segundos jogam um 'play-off' para apurar mais três seleções.