Covid-19

O Presidente argentino anunciou que a Argentina sairá oficialmente do isolamento social, considerado o mais prolongado do mundo, mas pediu que a população mantenha os esforços de proteção e não relaxe os cuidados.

A medida continuará apenas a existir em duas cidades.

"Verificamos que, nas duas últimas semanas, a quantidade de casos caiu aproximadamente 30% no país. Vamos manter em isolamento social apenas duas cidades: Bariloche e Puerto Deseado (as duas na Patagónia). Esta nova etapa vai até 20 de dezembro", anunciou o Presidente Alberto Fernández, sublinhando que "a população deve continuar com o esforço porque o problema da pandemia não foi superado".