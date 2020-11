Covid-19

As autoridades da cidade de Los Angeles, Estados Unidos, proibiram temporariamente a maioria das reuniões públicas e privadas na à medida que a curva das novas contaminações covid-19 continua a subir.

"São proibidas todas as reuniões públicas e privadas de indivíduos não pertencentes ao mesmo agregado familiar, com exceção dos serviços religiosos e manifestações", indicaram as autoridades da maior cidade da Califórnia num comunicado.

O decreto, que entrará em vigor a partir de segunda-feira, 30 de novembro, não exige o encerramento de empresas não essenciais, tais como livrarias, museus ou ginásios, mas reduz a capacidade da maioria dos estabelecimentos.