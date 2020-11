Actualidade

Milhares de pessoas manifestaram-se na sexta-feira em Santiago do Chile, apelando à demissão do Presidente chileno, Sebastian Piñera, no se considera ser um ressurgimento de protestos e confrontos violentos com a polícia de 2019.

Cerca de 10.000 pessoas, convocadas em redes sociais, reuniram-se nas ruas perto da sede do governo, rodeadas por uma forte presença policial, para marcharem na Avenida Alameda, a principal artéria da capital chilena.

A polícia utilizou canhões de gás e água para dispersar grupos de homens encapuçados que lhes atiraram pedras e atearam fogo às paragens de autocarros.