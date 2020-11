TAP

O plano de reestruturação da TAP prevê uma redução de 25% da massa salarial e da frota para 88 aviões, segundo sindicatos que se reuniram na sexta-feira com a administração do grupo.

Em comunicado aos associados, a que a Lusa teve acesso, a direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) disse que saiu da reunião em que foram apresentadas as medidas laborais que integram o plano de reestruturação "com grande preocupação", por serem "absolutamente dramáticas", nomeadamente a "imposição de uma redução de 25% da massa salarial, medida transversal e imposta a todo o grupo TAP".

Tendo em conta que a TAP pagava cerca de 750 milhões de euros em salários aos cerca de 10.600 trabalhadores, trata-se de uma redução em cerca de 187,5 milhões de euros.