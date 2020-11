Covid-19

Mais de 400.000 mortes pelo novo coronavírus já foram registadas na Europa, de acordo com um levantamento realizado hoje pela agência de notícias AFP a partir de documentos fornecidos pelas autoridades de saúde às 08:00.

A Europa é a segunda zona no mundo com mais mortes no mundo pela pandemia do SARS-CoV-2, com 400.649 óbitos e 17.606.370 infeções, ficando apenas atrás da América Latina e Caraíbas (444.026 mortes, 12.825.500 casos).

Mais de 36.000 mortes foram registadas nos últimos sete dias (36.147) na Europa, o número mais alto numa semana desde o início da pandemia.