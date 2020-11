Actualidade

A mostra anual da cultura portuguesa em Espanha tem conseguido manter a sua programação com público em Madrid, uma das poucas cidades no mundo em que as atividades culturais estão abertas, apesar da pandemia de covid-19.

Numa altura em que, atingidos pela segunda vaga da pandemia, muitas salas de espetáculo estão encerradas, como o Teatro alla Scala em Milão (Itália), a Metropolitan Opera House em Nova Iorque (Estados Unidos da América) ou o Covent Garden em Londres (Reino Unido), o Teatro Real de Madrid continua a ter a sua programação quase normal.

Foi exatamente nesta grande sala de espetáculos que este ano se iniciou, em finais de setembro, a 18.ª edição da mostra Cultura Portugal, com uma homenagem ao centenário da fadista Amália Rodrigues que teve a presença, muito aplaudida, das artistas Fábia Rebordão, Ana Moura e Cuca Roseta.