Autárquicas

As concelhias do PSD e do CDS-PP de Sintra assinaram um acordo de colaboração para as eleições autárquicas do próximo ano, com o objetivo de construir uma alternativa à atual liderança socialista, foi hoje divulgado.

"O PPD/PSD e CDS-PP de Sintra assumem desta forma, uma vontade conjunta de não resignação, uma vontade conjunta de projetar esperança e uma vontade conjunta de criar condições de mudança real nas políticas municipais que se traduzam numa alternativa nova e credível", pode ler-se numa nota assinada pelos presidentes das duas estruturas concelhias.

A Câmara Municipal de Sintra, no distrito de Lisboa, é presidida desde 2013 pelo socialista Basílio Horta.