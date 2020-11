Covid-19

As galerias de arte e artistas visuais estão a fazer face à quebra de vendas, ao cancelamento e ao adiamento de feiras internacionais provocadas por uma pandemia "altamente prejudicial" para o setor, segundo fontes contactadas pela agência Lusa.

A comunidade das artes plásticas e visuais também não é alheia à crise que atingiu a cultura, como afirmou o presidente da Exhibitio, Jorge Viegas, representante da associação que congrega 22 galerias em Lisboa, Porto, Braga e Açores.

"Ainda não temos registo de encerramento de galerias de arte, mas são muito visíveis as quebras de visitantes [nestes locais], e, consequentemente, nas vendas", disse à Lusa, sobre as restrições determinadas pelo confinamento, para diminuir a progressão do vírus que causa a covid-19.